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8 років зловживав монопольним становищем: АМКУ оштрафував "Зеонбуд" на 25 мільйонів

Понеділок, 14 грудня 2020, 17:55
 

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Зеонбуд" на понад 25,7 млн грн за зловживання монопольним становищем під час надання послуг з трансляції телепрограм загальнонаціональних каналів у цифровому форматі DVB-T2.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Комітет встановив, що з вересня 2011 року по грудень 2019 року ТОВ "Зеонбуд", зловживаючи своїм монопольним становищем, встановлювало тарифи на телекомунікаційні послуги без будь-яких розрахунків та економічних обґрунтувань таких тарифів.

У подальшому ТОВ "Зеонбуд" змінювало тарифи шляхом надання знижок без будь-якого економічного обґрунтування. Водночас знижки для різних телекомпаній варіювалися без жодних на те підстав. Тому виходило, що за одні й ті самі послуги різні компанії сплачували від нуля до 100% тарифу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїм рішенням Комітет визнав дії "Зеонбуду" у період з вересня 2011 року по грудень 2019 року на ринку телекомунікаційних послуг порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.

Відповідно до реєстру, власниками компанії вказані Михайло Моісеєв (частка 1%) та чотири кіпрські компанії - Koustava Enterprises Limited, Selinaki Limited, Shanero Limited і Thersab Holdings Limited (кожна володіє часткою 24,75%). Кінцевими бенефіціарними власниками кіпрських компаній вказані: Олександр Шилов, Володимир Прокопенко, Ірина Аляб'єва та Олександр Ільющенко.

Розмір статутного фонду компанії – 10 млн 52 тис грн.

Ірина Аляб'єва є гендиректором ТОВ "Зеонбуд".

Економічна правда

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АМКУ

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