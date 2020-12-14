У Києві під час карантину "помер" кожен четвертий ресторан - Тинний

На тлі пандемії COVID-19 та карантинних обмежень в Україні ситуація у ресторанному бізнесі "трагічна", у Києві помер кожен четвертий такий проєкт.

Про це під час презентації і обговорення дослідження "Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України" за участі "Центру прикладних досліджень", Фонду Конрада Аденауера в Україні та ЕП заявив власник ресторанів "Прага", "Montecchi Capuleti", "Marlin" Ігор Тинний.

Результати дослідження - за посиланням.

"У ресторанах ситуація де-факто трагічна. Об'єкти були закриті, жодного ресторану нема прибуткового у цьому році. У цьому секторі ми втратили до 350 робочих місць за цей рік", - сказав Тинний, оцінюючи роботу свого ресторанного бізнесу.

"Стосовно ресторанів - я думаю, що в Києві на даний момент помер кожен 4-й проєкт. А в містах, де менше скупчення населення, ситуація в рази гірша. Мільйони людей залишились без засобів для існування", - підкреслив він.

Тинний також розкритикував введення локдауну навесні та політику уряду щодо карантинних обмежень.

"Від самого початку локдаун в тому вигляді, який він був зроблений, із зупинкою деяких індустрій, він абсолютно безглуздий. Щоранку я бачу напхані людьми маршрутки, які везуть людей на роботу. Там шанси заразитися COVID більші, ніж у преміальному ресторані, якому зараз буде заборонено працювати, а в маршрутку як пхалися, так і будуть пхатися, і ніхто цього не зупинить.

Мені здається, що був обраний хибний шлях і хибний шлях обирається зараз. Чому влада вводить карантин з початку січня? Та тому що влада не зможе проконтролювати і примусити людей сидіти вдома, не святкувати новорічні свята. Оцінка дій уряду у боротьбі з COVID - наднизька, вони просто копіюють досвід більш заможних країн, не розуміючи, що ми собі цього не можемо дозволити апріорі", - сказав бізнесмен.

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Нагадуємо:

За першу добу дії "карантину вихідного дня" поліцейські розпочали 9 кримінальних проваджень та склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.

Працювали 1542 рейдові групи, які перевірили понад 17 тисяч суб’єктів господарювання.

У результаті припинено роботу 1355 закладів господарювання, діяльність яких забороняється у вихідні дн

Економічна правда