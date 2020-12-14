В УЗ заявили про "незначні збої" у графіку руху поїздів через негоду

В "Укрзалізниці" заявили про "незначні збої" у графіку руху поїздів через негоду та обледеніння контактної мережі.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.

"Погодні умови все ж вносять корективи у графіки руху поїзді. Через негоду та обледеніння контактної мережі виникли незначні збої у графіку руху поїздів.

Так, поїзд №712/711 Київ - Костянтинівка затримується у дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ - Харків затримується на 1 годину 20 хвилин", - йдеться у повідомленні.

В УЗ закликали пасажирів бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури та "уважно слухати оголошення на вокзалах, адже в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів".

Нагадаємо:

У Києві в понеділок прогнозується ожеледиця, у зв'язку з чим буде посилено роботу комунальних служб.

10 грудня у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.

Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю.

11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.

12 грудня мер Києва Віталій Кличко викликав до себе голів районів, своїх профільних заступників та керівників комунальних служб через погану ліквідацію наслідків негоди. Він повідомив, що за добу до травмпунктів звернулися більше тисячі киян.

Економічна равда