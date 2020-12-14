Київський додаток оренди квартир запустив штучний інтелект для боротьби з шахраями

iOS-застосунок для оренди квартир у Києві bird відтепер буде розпізнавати фейкові оголошення. Новий продукт bird AI (від англ. Artificial Intelligence – штучний інтелект, – ред.) запустили до дворіччя додатку.

Він вміє вираховувати адреси, аналізувати фото, знаходити копії оголошень квартири на різних сайтах, а найголовніше – розпізнавати оголошення шахраїв.

"Сучасні фейки в оренді квартир дуже різноманітні. В деяких ситуаціях можна їх визначити по явно заниженій ціні, рендерам замість реальних фото, в інших ситуаціях визначити, що оголошення – фейк без дзвінка неможливо. Наш розпізнавач в bird AI справляється з цією задачею на 95%".

Раніше подібні проблеми найчастіше вирішувалися методом швидкого реагування – коли на фейкове оголошення приходила скарга, адміністратори дошки оголошень просто видаляли його. Команда bird вирішила крокувати у ногу із часом і створила штучний інтелект, що набагато ефективніше за людину шукає шахраїв у мережі.

Арсеній Фещенко, дизайнер та лідер команди bird:

"Ми зрозуміли що не зможемо вирішувати складні задачі на ринку оренди квартир старими малоефективними методами. Тому ми вирішили робити революцію, і переходити на новий рівень, зі штучним інтелектом.

Крім переходу на програмному рівні, ми почали у явному вигляді відображати результати роботи штучного інтелекту прямо в додатку. Наприклад, фейкові оголошення ми не видаляємо, а попереджаємо користувача.

Використання штучного інтелекту дало можливість вирішувати задачі, які до цього часу вважались неможливими. Наприклад, боротьба з фейковими оголошеннями.

А зараз вчимо bird AI видаляти вотермарки з фотографій. Навіть попередні результати роботи проєкту виглядають як магія".