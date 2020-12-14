Київський додаток оренди квартир запустив штучний інтелект для боротьби з шахраями
iOS-застосунок для оренди квартир у Києві bird відтепер буде розпізнавати фейкові оголошення. Новий продукт bird AI (від англ. Artificial Intelligence – штучний інтелект, – ред.) запустили до дворіччя додатку.
Він вміє вираховувати адреси, аналізувати фото, знаходити копії оголошень квартири на різних сайтах, а найголовніше – розпізнавати оголошення шахраїв.
Вова Кубицький, Head of AI:
"Сучасні фейки в оренді квартир дуже різноманітні. В деяких ситуаціях можна їх визначити по явно заниженій ціні, рендерам замість реальних фото, в інших ситуаціях визначити, що оголошення – фейк без дзвінка неможливо. Наш розпізнавач в bird AI справляється з цією задачею на 95%".
Раніше подібні проблеми найчастіше вирішувалися методом швидкого реагування – коли на фейкове оголошення приходила скарга, адміністратори дошки оголошень просто видаляли його. Команда bird вирішила крокувати у ногу із часом і створила штучний інтелект, що набагато ефективніше за людину шукає шахраїв у мережі.
Арсеній Фещенко, дизайнер та лідер команди bird:
"Ми зрозуміли що не зможемо вирішувати складні задачі на ринку оренди квартир старими малоефективними методами. Тому ми вирішили робити революцію, і переходити на новий рівень, зі штучним інтелектом.
Крім переходу на програмному рівні, ми почали у явному вигляді відображати результати роботи штучного інтелекту прямо в додатку. Наприклад, фейкові оголошення ми не видаляємо, а попереджаємо користувача.
Використання штучного інтелекту дало можливість вирішувати задачі, які до цього часу вважались неможливими. Наприклад, боротьба з фейковими оголошеннями.
А зараз вчимо bird AI видаляти вотермарки з фотографій. Навіть попередні результати роботи проєкту виглядають як магія".
Bird AI доступний в останньому оновленні додатку bird у Апсторі.
Додаток bird був створений два роки тому. Основна мета – допомогти знайти квартиру із прив’язкою до 3D карти Києва. Користувачі можуть не тільки подивитися на всі доступні оголошення з оренди квартир у конкретному будинку, а й одразу "чекнути" відстань до метро, магазину чи найближчого парку.
Безкоштовний iOS-застосунок bird отримав дві нагороди Red Dot Design Award.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"