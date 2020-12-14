Презентація дослідження "Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України"
Понеділок, 14 грудня 2020, 10:30
14 грудня о 13.00-14.00 в Українському кризовому медіа-центрі відбудеться презентація і обговорення дослідження "Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України".
В обговоренні візьмуть участь:
- Тім Б. Петерс - голова Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні (онлайн);
- Андрій Каракуц - голова "Центру прикладних досліджень";
- Дмитро Дєнков - головний редактор інтернет-видання "Економічна правда";
- Ігор Тинний - власник ресторанів "Прага", "Montecchi Capuleti", "Marlin";
- Максим Богданов - керівник відділу продажів у "Reikartz Hotel Group";
- Роман Романчук - генеральний директор "Multiplex".
- Модератор: Олександра Давимука - координатор проектів "Центру прикладних досліджень".
Питання до обговорення:
- Яким чином епідемія коронавірусу та введення карантинних обмежень вплинули на економіку України?
- Які галузі економіки України постраждали найбільше та які найменше?
- Наскільки ефективною виявилась державна допомога окремим секторам та компаніям?
- Яким чином трансформувався український бізнес в умовах епідемії COVID-19?
- Які наслідки для економіки матиме запровадження в Україні повторного локдауну у січні 2021 р.?
Доповідь "Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних заходів для провідних секторів економіки України" є результатом опитування власників та топ-менеджменту компаній з ключових галузей економіки України, а також представників органів центральної та місцевої влади і сфери охорони здоров’я.
Реєстрація за посиланням - https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_akx4RiLeRoiyrV6H-_c7Dw
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