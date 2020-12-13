Запрацював центр управління рухом "Укрзалізниці"
Неділя, 13 грудня 2020, 17:01
У Харкові запрацював перший центр управління рухом "Укрзалізниці".
Про це пише ЦТС з посиланням на УЗ.
У компанії заявляють, центр об'єднав функцію управління рухом Південної та Донецької залізниць. В УЗ розраховують, що укрупнення центрів управління рухом поїздів дозволить усунути дублювання функцій між регіональними філіями.
Повідомляється, в подальших планах - створення аналогічного центру в Києві. Майбутній центр об'єднає управління рухом Південно-Західної, Львівської та Одеської залізниць.
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