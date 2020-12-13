Херсонський завод "Паллада" побудував плавучий причал для катерів ВМС

Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом у Києві Багато будівельних компаній у столиці записують на номінальних власників – офшори, родичів або підлеглих. Які відомі бізнесмени за ними ховаються і чому не хочуть афішувати своєї участі?

Бюджетна криза наздогнала Україну: коштів на незахищені видатки уже немає Через неможливість залучати кредитні кошти для покриття дефіциту бюджету уряд змушений зупинити фінансування незахищених видатків за більш ніж місяць до кінця року. Чи вдасться Україні впоратися з бюджетною кризою?