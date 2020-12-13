Херсонський завод "Паллада" побудував плавучий причал для катерів ВМС
Неділя, 13 грудня 2020, 16:02
Херсонський державний завод "Паллада" побудував плавучий причал для катерів Військово-морських сил, він вирушив до порту "Південний".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони у Facebook.
Сума контракту від Міноборони - 23,5 млн. Довжина причалу з надміцного бетону – 57 метрів.
Замовлення Міноборони для заводу "Паллада" - перше за роки незалежності, зазначили у відомстві.
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