Через "рекордні" запаси газу ціна знизилася нижче імпортного паритету

Рекордні запаси газу в українських ПСГ продовжують чинити тиск на внутрішній ринок газу, що призводить до зниження ціни на газ всередині України.

Про це на своїй сторінці на Фейсбуці написав глава ГТС Сергій Макогон.

За його словами, європейські трейдери, які завезли в Україну в цьому році на зберігання понад 10 млрд м3, поступово продають його на внутрішньому ринку.

"В результаті ціна знизилася нижче імпортного паритету і навіть стала "хаб мінус"", - написав він.