ЗАЗ отримав Євростандарт своєї продукції і налагодить поставки техніки в ЄС

Запорізький автомобілебудівний завод отримав Схвалення ЄС за стандартом А6 і найближчим часом вийде на ринки країн Європейського Союзу.

Про це говориться в прес-релізі компанії.

У повідомленні говориться, що автовиробник, єдиний на пострадянському просторі, хто виконав вимоги сертифікації Європейського Союзу в останніх поправках діючих у 2020 р.

А модель автобуса ZAZ А10, який пройшов випробування буде поставлятися на експорт і найближчим часом вийде на ринки країн Європейського Союзу.