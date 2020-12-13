ЗАЗ отримав Євростандарт своєї продукції і налагодить поставки техніки в ЄС
Неділя, 13 грудня 2020, 12:26
Запорізький автомобілебудівний завод отримав Схвалення ЄС за стандартом А6 і найближчим часом вийде на ринки країн Європейського Союзу.
Про це говориться в прес-релізі компанії.
У повідомленні говориться, що автовиробник, єдиний на пострадянському просторі, хто виконав вимоги сертифікації Європейського Союзу в останніх поправках діючих у 2020 р.
А модель автобуса ZAZ А10, який пройшов випробування буде поставлятися на експорт і найближчим часом вийде на ринки країн Європейського Союзу.
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