На рівненській АЕС відключився енергоблок: причина відключення з’ясовується

12 грудня 2020 року відбулось відключення від мережі енергоблоку №1 РАЕС, це сталось внаслідок спрацювання автоматичного захисту по факту відключення турбін блоку.

Про це повідомляє прес-служба РАЕС.

Наразі причина відключення з’ясовується. Попередня класифікація події за міжнародною шкалою INES – поза шкалою.

Також повідомляється, що інші енергоблоки працюють. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

"Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм", - йдеться у повідомленні.