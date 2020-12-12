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У майбутньому 75% автомобілів Volvo будуть кросоверами

Субота, 12 грудня 2020, 18:00
 

У майбутньому кросовери займуть 75% в продажах шведської компанії Volvo.

Про це повідомив глава Volvo Cars Хакан Самуельссон, передає autonews.

Видання зазначає, що автовиробник вже близький до цієї цифри.  Якщо в 2019 році кросовери займали 61% в продажах Volvo, то за перші 11 місяців 2020 року - 71%.

А за словами глави компанії, попит на кросовери буде ще більше збільшуватися, тому його компанія в найближчі кілька років запропонує автолюбителям нові моделі в цьому сегменті.

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Економічна правда
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