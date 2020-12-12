Більше 20% підприємців перед Black Friday збільшували ціни на товари, щоб потім організувати знижки — ЗМІ
20,9% підприємців зізналися в тому, що попередньо збільшували ціни на товари, щоб потім організувати знижки на Black Friday.
Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на опитування платформи HUBBER.
Згідно з опитуванням, більшість ecommerce-підприємців (36.1%) організували знижки від 10 до 20%. І 4,3% зовсім не брали участь у розпродажі.
Середній чек на "Чорну П'ятницю" у мультітоварних магазинів вийшов 628 грн, якщо брати нішеві магазини - чек був вище.
Топ-5 категорій в цілому виглядають так:
- засоби індивідуального захисту і медичні прилади,
- одяг та взуття,
- косметика і парфюмерія,
- побутова техніка,
- електроніка.
У дослідженні взяли участь 182 власника бізнесу (100 постачальників і 82 магазина).
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