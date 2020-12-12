Україна хоче продавати ліки і морепродукти за угодою про зону вільної торгівлі з ЄС

На початку 2021 року відбудеться засідання Ради Україна-ЄС, на якому Україна ініціює включення в розширений список в рамках Угоди про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі продукцію фармацевтичного ринку і морепродуктів.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає Укрінформ.

Вона розповіла, що на майбутніх переговорах з ЄС буде пропонувати повну лібералізацію для деяких виробників щодо доступу їх продукції на ринок ЄС.

"Виконання Угоди про асоціацію з ЄС, послідовне наближення українського законодавства до європейських стандартів, використання інструментів розширення доступу на внутрішній ринок ЄС є" запорукою того довіри, яка буде створювати простір для залучення інвестицій і розвитку підприємництва "в Україні", - додала Стефанишина.