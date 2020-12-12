Укрзалізниця запустила додатковий поїзд сполученням Львів — Ужгород

Укрзалізниця призначила додатковий регіональний поїзд №821/822 сполученням Львів — Ужгород — Львів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Поїзд курсуватиме щоденно з 14 грудня, а його графік складений таким чином, щоб забезпечити стиковку зі швидкісним поїздом Київ — Славське.

У перший рейс поїзд відправиться зі станції Львів з 14 грудня, а у зворотному напрямку відправлення зі станції Ужгород з 15 грудня.

Вартість проїзду при придбанні квитків онлайн становить від 71 грн до 81 грн залежно від дня подорожі.