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Укрзалізниця запустила додатковий поїзд сполученням Львів — Ужгород

Субота, 12 грудня 2020, 15:28
 

Укрзалізниця призначила додатковий регіональний поїзд №821/822 сполученням Львів — Ужгород — Львів. 

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Поїзд курсуватиме щоденно з 14 грудня, а його графік складений таким чином, щоб забезпечити стиковку зі швидкісним поїздом Київ — Славське.

У перший рейс поїзд відправиться зі станції Львів з 14 грудня, а у зворотному напрямку відправлення зі станції Ужгород з 15 грудня. 

Вартість проїзду при придбанні квитків онлайн становить від 71 грн до 81 грн залежно від дня подорожі.

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Укразалізниця

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