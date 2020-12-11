Чверть товарів товарів на українському ринку є "сірим імпортом" - дослідження

Чверть усіх товарів на ринку України завезли за заниженою вартістю з метою сплати менших податків - частка залишається незмінною з 2018 року.

Про це йдеться у дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

У квітні-червні 2020 року Інститутом було опитано понад 1000 українських експортерів та імпортерів.

Серед опитаних лише 20% респондентів вважають корупцію та хабарництво проблемою в роботі митниці. Серед проблем, названих підприємствами, корупція посідає четверте місце. У дослідженні також зазначають, що митниці з більшим рівнем корупції були оцінені респондентами як менш ефективні.

У першій трійці проблем - недосконале митне законодавство, завищення митної вартості та недостатня прозорість та відкритість.

44% експортерів та імпортерів назвали наявність "друзів" у владі важливим фактором для успіху бізнесу. З 2018 року ця частка зросла на 4,7%. Для імпортерів "дружба" - скоріше про захист бізнесу, для експортерів - про його спрощення.

З 2018 року не змінилась частка "сірого імпорту" в Україні та становить чверть продукції.

Більшість респондентів підтримали криміналізацію контрабанди - 79%. З них 53% - за кримінальну відповідальність без ув’язнення, а 26% - з позбавленням волі.

Менеджерка сектору з управління держфінансами в Представництві ЄС в Україні Єкатерина Яковлева зазначила, що Україна – єдина європейська країна, де контрабанда товарів не є кримінальним правопорушенням, що спричиняє значні втрати надходжень до бюджету.

Економічна правда