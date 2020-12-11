"Він зрозумів, що ми серйозно копнули": як з’явилася мільярдна претензія до Ахметова

В результаті свого розслідування Євген Щербань-молодший пред’явив Ахметову вимогу компенсації у мільярд, що зокрема пов’язана з передачею олігарху компанії "Гефест".

Про це йдеться в інтерв’ю Економічної правди з Євгеном Щербанем.

Для ліквідації боргу, який пред’явив братам Щербаням Ахметов у 1997 році, олігарху передали компанію "Гефест", разом із якою йому перейшов, зокрема, й "Індустріальний союз Донбасу".

40% акцій "Гефеста" належали компаніям Slav Handel та "Укрпідшипник", що належали братам Клюєвим. Вони - давні партнери Ахметова.

Щербань розповів, що зустрічався з Ахметовим у 2013 році - вже після початку розслідування. Окрім Євгена та його брата Руслана та Ріната Ахметова там був також колишній керівник ММК ім. Ілліча Володимир Бойко - як свідок домовленості.

Тоді Ахметов поставив питання: "Якщо ти вважаєш, що там було щось не так - скажи суму, і я допоможу вирішити це питання, але це не має бути багато".

"Він сказав це так, наче закриє компенсацію за Таруту", - коментує Євген.

На той момент Щербань ще не закінчив розслідування і не міг назвати суму "з повітря". Та пізніше, після низки зустрічей із колишніми управлінцями підприємств, зібралась папка документів. Вони обґрунтовували компенсацію сумою в мільярд, що Ахметов був винен

братам.

"Він зрозумів, що ми серйозно копнули, й каже: "Ви, як фокусники, дістаєте ці документи. Можете йти до суду", після чого жбурнув документи. Доки ми їх збирали, він каже: "Якщо ви готові, нехай нас розсудить хтось із авторитетів, кому і ви, і я довіряємо", - переповідає події Євген Щербань-молодший.

Цим "авторитетом" для арбітражу став Йосиф Кобзон. Йому передали документи, але відтоді у справі нічого не змінювалось.

"Тоді я остаточно переконався, що нас дурять, після чого з’явився лист Ахметову з претензією в 1 мільярд доларів. Його підписали я та Руслан", - розказав Євген.

Оригінал листа, а також більше про перемовини з Ахметовим, бізнес та план боротьби за цей мільярд читайте в інтерв’ю Економічної правди з Євгеном Щербанем.

Економічна правда