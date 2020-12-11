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Україна вперше за 70 років очолить комісію, що регулює судноплавство на Дунаї

П'ятниця, 11 грудня 2020, 15:35
 

Україна вперше за 70 років очолить Дунайську комісію - міждержавний орган, що узгоджує режим судноплавства на Дунаї; її очолить посол України в Угорщині. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп. Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку", - написав глава МЗС у своєму Twitter.

Дунайська комісія - це міжурядова організація, створена у 1948 для виконання Дунайської конвенції. Її головні завдання - забезпечувати уніфікацію норм та взаємне визнання документів задля вільного й безпечного судноплавства на Дунаї, що є основною водною артерією Центральної Європи.  

Членами Дунайської комісії є Австрія, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія, Молдова, Сербія, Хорватія, Україна та Росія. Засідання відбуваються у Будапешті.

Європейська правда

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порти МЗС

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