"Індустріальний союз Донбасу": чому Щербань вимагає мільярд доларів з Ахметова

Після вбивства батька, Євген Щербань-молодший поставив під сумнів розподіл бізнесу Щербаня-старшого та вимагає від Ріната Ахметова компенсацію в 1 млрд дол.

Про це Євген Щербань розповів в інтерв’ю Економічній правді.

За його словами, компенсація у мільярд доларів була розрахована завдяки документам, що засвідчували поділ коштів ІСД.

"Таруті належали менеджерські 2%, Віталію Гайдуку - 25%, а решта 70% ділилися навпіл між Євгеном Щербанем і Рінатом Ахметовим. У мене є банківські документи, з яких все це видно. Звідси і був зроблений розрахунок частки грошей, яка за минулі роки належала батькові від роботи ІСД", - розповів Щербань-молодший в інтерв’ю ЕП.

За словами Євгена, мільярд є заниженою цифрою, адже ІСД на момент загибелі батька заборгувала компанії Щербаня-старшого "Фінансист" понад 100 млн доларів.

"Фінансист" займався поставками сировини на завод "Азовсталь" для виробництва штрипса (заготівля для виробництва труб. - ЕП), що пізніше постачалась на Харцизький трубний завод через ІСД. Також "Фінансист" оплачував зарплату метзаводам.

Але після загибелі Щербаня цих 100 мільйонам доларів провели "залік", після чого звільнений від податку на прибуток "Фінансист" збанкрутував.

Пізніше у суді Сергій Тарута, директор ІСД, розповідав, що "по-моєму ІСД щось був винен "Фінансисту", але наче розрахувались".

"Таке смішне формулювання - "по-моєму". Ти - керівник підприємства, ти повинен знати, чи розрахувалися, чи ні. Це не може бути "по-моєму розрахувалися". Гроші ж великі", - коментує Щербань.

Більше про перемовини з Ахметовим, бізнес та план боротьби за цей мільярд читайте в інтерв’ю Економічної правди з Євгеном Щербанем.

Економічна правда