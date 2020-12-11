Зеленський: Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює свій інвестиційний клімат та відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін.

Про це він заявив у зверненні до учасників міжнародної конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", передає Офіс президента.

"Україна - динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", - сказав Зеленський.

За його словами, попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти "здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди".

Також була запущена "Дія" – цифрова платформа для бізнесу та громадян, яка поставила Україну в ряд провідних країн з цифровими паспортами та онлайн-послугами.

"Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні", - додав Зеленський.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, уряд з метою стимулювання економічного зростання продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та іншими партнерами.

"Наразі ми активно обговорюємо з ЄС питання промислового безвізу, угоди про Спільний авіаційний простір та приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E", - додав він.

Шмигаль також зазначив, що другий пріоритет уряду - поліпшення бізнес-клімату в Україні до найкращих світових стандартів. Зокрема, за словами Шмигаля, мета - у найближчий час потрапити в топ-30 рейтингу Doing Business.

"На наш погляд, робота над забезпеченням чітких і прозорих правил гри на ринку є критично необхідним кроком для того, щоб інвестори почувалися в Україні впевнено та надійно", - сказав прем'єр.

За його словами, протягом 2021-2022 років планується укладання концесійних угод щодо морських портів, автошляхів, аеропортів, залізниці та інших об'єктів інфраструктури.

Економічна правда