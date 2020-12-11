Аеропорти Києва почали відновлювати роботу

Після ожеледиці міжнародні аеропорти "Бориспіль" і "Київ" ім. Сікорського почали відновлювати штатну роботу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Авіакомпанія Wizz Air скасувала свій ранковий рейс у Меммінген, "Мотор Січ" зараз мають злітати в Запоріжжі. Виліт Wizz Air об 11:00 у Дортмунд поки що за розкладом", - зазначила прессекретарка аеропорту "Київ" Галина Богданенко у коментарі виданню.

На онлайн-табло "Борисполя" скасованих рейсів 11 грудня не зазначають.

Нагадаємо:

Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" 10 грудня низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

10 грудня після обіду киян попереджали про крижаний дощ і слизькі дороги.