Всі розділи
Укр / Рус

Аеропорти Києва почали відновлювати роботу

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:26
 

Після ожеледиці міжнародні аеропорти  "Бориспіль" і "Київ" ім. Сікорського почали відновлювати штатну роботу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Авіакомпанія Wizz Air скасувала свій ранковий рейс у Меммінген, "Мотор Січ" зараз мають злітати в Запоріжжі. Виліт Wizz Air об 11:00 у Дортмунд поки що за розкладом", - зазначила прессекретарка аеропорту "Київ" Галина Богданенко у коментарі виданню.

На онлайн-табло "Борисполя" скасованих рейсів 11 грудня не зазначають.

Нагадаємо:

Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" 10 грудня низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

10 грудня після обіду киян попереджали про крижаний дощ і слизькі дороги.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа Київ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Літаки відмовлялися сідати в аеропортах Києва через кригу 11 грудня 2020, 09:00
Wizz Air відновлює польоти з Києва, Харкова і Львова до 10 країн 8 грудня 2020, 16:30
"МАУ" Коломойського просить Зеленського вплинути на надання компанії стабкредиту 8 грудня 2020, 13:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!