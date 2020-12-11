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Споживання електроенергії в промисловості повернулося на докризовий рівень

П'ятниця, 11 грудня 2020, 10:40
 

Споживання електроенергії промисловими підприємствами в листопаді становило 4,12 мільярда кВт-год, що на 0,6% менше, ніж в листопаді минулого року (4,14 мільярда кВт-год).

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі НЕК "Укренерго".

Зазначається, що це може свідчити про стабілізацію виробничих процесів в певних галузях.

У порівнянні з минулим роком збільшилося споживання в сфері виробництва будівельних матеріалів (+6,5%), металургії (+2%), харчової промисловості (+1,1%), а також сільському господарстві і будівництві (по 0,4%).

Споживання електроенергії населенням в листопаді зросло на 2,9%.

 

У той же час лідерами за скороченням споживання в процентному вираженні стали машинобудування і транспорт (понад 11% і понад 10% відповідно), а також непромислова група споживачів (малий і середній бізнес) (-7,8%).

"Зниження показників споживання цих категорій в листопаді в порівнянні з листопадом минулого року можна пояснити введенням в цьому місяці "карантину вихідного дня", - йдеться в повідомленні.

В цілому споживання електроенергії в ОЕС України (без урахування втрат в мережах) в листопаді 2020 року становило 10,19 млрд кВт-год, що лише на 0,4% або на 45,9 млн кВт-год менше за показники листопада 2019 року.

Сукупне електроспоживання (нетто) з початку року становить трохи менше 105,9 млрд кВт-год, що на 3,1% менше, ніж в січні-листопаді 2019 року.

 

Економічна правда

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електроенергія промисловість карантин

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