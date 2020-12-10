У листопаді ринок електромобілів скоротився майже на 28% – асоціація

У листопаді українські номери отримали 514 електромобілів - кількість реєстрацій порівняно з листопадом 2019 року кількість реєстрацій зменшилась майже на 28%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що із загальної кількості в 514 електрокарів 481 легковий і 33 - комерційних.

Водночас виросла частка нових машин, яка склала 10% проти 6% роком раніше.

"Уживані електрокари з-за кордону в листопаді придбав 461 автомобіліст, що на 31% менше, ніж торік, тоді як попит на нові електричні машини виріс на 29%, до 53 одиниць", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярніший електромобіль в Україні - Nissan Leaf - в минулому місяці придбали 126 чол.

"Далі в топ-5 електрокарів, зі значним відставанням від лідера, увійшли: Chevrolet Bolt - 69 шт.; Tesla Model 3 - 55 шт.; Tesla Model S - 36 шт.; BMW i3 - 23 шт.

У частині комерційних електромобілів всю статистику сформували дві моделі: Renault Kangoo Z.E. - 26 шт. та Nissan e-NV200 - 7 шт", - зазначили в асоціації.

Загалом за період з січня по листопад 2020 року український автопарк поповнили 6823 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка уживаної техніки склала 92 відсотки.

Економічна правда