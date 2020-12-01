Держаудитслужба рекомендувала ліквідувати Миколаївський порт

Держаудитслужба за результатами проведеного аудиту рекомендувала Мінінфраструктури ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт - за словами аудиторів, прибутки порту "є неприпустимо низькими, зважаючи на виробничі потужності, якими підприємство наділено державою".

Про це повідомляє прес-служба Держаудитслужби.

Зазначається, що фахівці управління південного офісу відомства провели фінаудит діяльності державного підприємства "Миколаївський морський торговельний порт" за період з 01.03.2018 по 29.02.2020, яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

"Аудиторське дослідження ДП "ММТП" засвідчило, що попри наявність прибутків за даними фінансової звітності в дослідженому періоді, а фактично з часу реорганізації у червні 2013 року, підприємством не перевантажено жодної тонни вантажу, тоді як метою його створення згідно зі Статутом є здійснення господарської діяльності портового оператора на території Миколаївського морського порту", - наголошують аудитори.

Зазначається, що виробничі засоби порту "майже суцільно" передані в платне користування приватним портовим операторам ще 2013 року терміном до кінця 2029, 2030 років, без права розірвання договорів в односторонньому порядку.

"Під час аудиту встановлено, що з 14 приватних стивідорних компаній, які здійснюють діяльність в Миколаївському морському порту, 13 стивідорних компаній працюють на державному майні, взятому на умовах оренди у підприємства.

Фактична наявність та стан переданого в платне користування державного майна не перевіряється, інвентаризаціями не охоплено державного майна первісною вартістю понад 900 млн. грн, або 75% вартості усього майна підприємства", - йдеться у повідомленні.

Також аудитори заявили, що штат підприємства у кількості 47 осіб повністю сформований адміністративно-управлінським та обслуговуючим його потреби персоналом із заробітною платою майже втричі більшою за середню заробітну плату по галузі морського транспорту.

"Доходи підприємства майже на 100% сформовані за рахунок пасивних надходжень за передане в платне використання державне майно. Тоді як обсяги дебіторської заборгованості орендарів перед ДП "ММТП" за два останні роки зросли у 3,5 раза та сягнули до 44,13 млн гривень.

Прибутки ДП "ММТП" є неприпустимо низькими, зважаючи на виробничі потужності, якими підприємство наділено державою", - підкреслили у відомстві.

"Витрати фінансових ресурсів підприємства спрямовані виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов, тоді як на відновлення об’єктів портової інфраструктури та основних виробничих засобів кошти не спрямовувалися і такі витрати не планувалися, через що знос основних засобів підприємства наближається до 100 відсотків.

Через невиконання статутних завдань ДП "ММТП" з 2013 року не відповідає критеріям об’єкта державної власності, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, і підлягає вилученню з переліку таких підприємств", - наголосили у Держаудитслужбі.

Економічна правда