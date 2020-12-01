Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 28,56 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 34,22 грн (на 1 грудня - 34,15 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 грудня на рівні 28,50 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 34,15 грн (на 30 листопада - 33,96 гривні).

1 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

1 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

30 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,48 - 28,50 гривні.

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,49 - 28,51 гривні.

Економічна правда