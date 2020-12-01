Китайський космічний модуль успішно дістався Місяця для забору ґрунту

фото місяця з місії Appolo 15, 1971

У вівторок, 1 грудня, Китайський космічний модуль здійснив успішну посадку для першого за півстоліття забору зразків ґрунту на Місяці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на китайські медіа, хід місії також транслює Китайська Національна Космічна Адміністрація (CNSA).

Китай запустив місію Chang’e-5 24 листопада. Система для розвідки на Місяці відправилась з Китаю на ракеті. Всі 4 об’єкти знадобляться для спроби зібрати близько 2 кг зразку ґрунту на Місяці, а саме у раніше нерозвіданий місцині супутника. Йдеться про масивне плато лави, що має назву Oceanus Procellarum, або "Океан штормів".

Відео посадки, яке транслював китайський канал CCTV-13, опублікував у своєму Twitter журналіст ВВС Джонатан Амос.

Після посадки космічний модуль має пробурити поверхню Місяця та перенести отримані зразки ґрунті та каміння до окремої капсули. Ця капсула пізніше приєднається до основного космічного модулю для зворотнього польоту на Землю.

Повідомляється, що зразки почнуть вилучати впродовж двох днів. Після завершення місії Chang’e-5 повернеться до китайського регіону Внутрішня Монголія. Очікується, що повернення відбудеться до кінця місяця.

У разі, якщо місія завершиться за планом, Китай стане третьою у світі країною, що здійснила тестовий забор з поверхні Місяця.

Економічна правда