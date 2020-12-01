Гривня стабільна на закритті міжбанку

1 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,51 - 28,53 гривні;

Євро – 34,19 - 34,21 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,43 – 28,62 гривні. Євро купують по 33,81 гривні, продають по 34,22 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,49 - 28,59 гривні, євро - 33,93 - 33,99 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 грудня на рівні 28,50 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 34,15 грн (на 30 листопада - 33,96 гривні).

1 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

30 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилася на рівні 28,48 - 28,50 гривні.

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 28,49 - 28,51 гривні.

Економічна правда