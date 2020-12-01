У США здійснили першу масштабну поставку вакцини від COVID-19

Вакцини від COVID-19 виробників Pfizer/BioNTech та Moderna ще не отримали офіційного дозволу, проте фармкомпанії та авіалінії вже готують потужності до поставок.

Про це повідомляє CNBC.

У виданні дізналися, що Сполучені Авіалінії здійснили першу повітряну поставку вакцин Pfizer з Брюсселю до аеропорту Чикаго у п’ятницю, 27 листопада.

На запити Pfizer відповіді не надали, та раніше у компанії повідомляли, що до моменту дозволу не будуть здійснювати поставок.

10 грудня відбудеться обговорення щодо ліцензії Pfizer, що подала заявку 20 листопада - якщо дозвіл надійде у строки, перші дози американці отримають за декілька тижнів після рішення. Moderna також подала заявку невдовзі після Pfizer.

Через потребу у низьких температурах (до -70 градусів за Цельсієм) авіатранспорт потребує дозволу на перевезення більшої кількості сухого льоду для підтримки температур. Сухий льод, натомість, має небезпечні випари, через що дозволений обсяг наразі обмежено до близько тонни за політ.

Тому Федеральна Авіаційна Адміністрація розробляє нові правила для перевізників, аби забезпечити належну транспортацію матеріалів.

Іншою проблемою для поставок є обмежені потужності вантажних перевезень авіакомпаній внаслідок пандемії та скасування рейсів. Через це низка авалінії фокусується лише на вантажних перевезеннях замість пасажирських, обсяг яких залишається на дуже низькому рівні.

Джерела CNBC розповіли, що авіалінії вже розпочали роботу з працівниками та готуються до можливих поставок вакцин Pfizer чи Moderna впродовж 8 тижнів.

Економічна правда