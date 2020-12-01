Квартальний збиток "Газпрому" перевищив 3 мільярди доларів

Чистий збиток російського газового монополіста "Газпром" в третьому кварталі 2020 року становив 251,3 мільярда рублів (близько 3,3 мільярда доларів), в той час як за аналогічний період 2019 року прибуток компанії становив 211,79 мільярда рублів.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Згідно зі звітом за міжнародними стандартами фінансової звітності, виручка "Газпрому" в третьому кварталі знизилася на 14% - до 1,398 трлн рублів. EBITDA за звітний період впала на 10% - до 332,91 млрд руб.

При цьому компанія відобразила в звітності збиток за курсовими різницями в розмірі 464,34 млрд руб.

Вільний грошовий потік (скоригований за методикою компанії на величину зміни депозитів) становив мінус 151,56 мільярда рублів.

Чистий борг на кінець третього кварталу виріс до 4,464 трлн рублів з 3,684 трлн рублів на кінець другого кварталу.

Нагадуємо:

У другому кварталі 2020 року чистий прибуток "Газпрому" по МСФЗ становив 149,17 мільярда рублів (близько 2 млрд доларів), що вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

У першому кварталі 2020 року "Газпром" отримав збиток у розмірі 116,25 мільярда рублів, компанія вперше з 2015 року отримала збиток за МСФЗ на початку року.