Завод Пінчука почав постачати колеса для Deutsche Bahn

Українська промислова компанія "Інтерпайп" здійснила першу поставку пасажирських залізничних коліс для високошвидкісних поїздів національного німецького залізничного оператора - компанії Deutsche Bahn.

Про це повідомляє пресслужба "Інтерпайпа".

"Пасажирські залізничні колеса для високошвидкісних поїздів - це високоточний складний продукт. Для зниження навантаження на рейки від тертя з колесами висуваються жорсткі вимоги до їх показників пластичності, а також до міцності і конструкції в частині геометричних параметрів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці R&D "Інтерпайпу" розробили повний цикл технології виробництва - від проєктування конструкції і хімскладу до готового колеса.

"Таким чином "Інтерпайп" став першим виробником на пострадянському просторі, який вийшов на європейський ринок пасажирських коліс для високошвидкісних поїздів - і став сертифікованим постачальником такого продукту для Deutsche Bahn", - заявляє пресслужба.

У релізі додають, що компанія є одним з лідерів на європейському ринку в сегменті залізничних коліс для вантажних вагонів. "Два з трьох вантажних вагони в Європі - з нашими колесами", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс.

Продукція компанії постачається в понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2019 році "Інтерпайп" реалізував 798 тис тонн готової продукції, в тому числі - 203 тис тонн залізничної продукції.

Продажі залізничних продуктів здійснюються під брендом KLW. У "Інтерпайп" працюють 11 тис. співробітників.

Кінцевий бенефіціарний власник - олігарх Віктор Пінчук.

Економічна правда