Міністр фінансів захворів на COVID-19

Очільник Мінфіну Сергій Марченко отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це спершу повідомила депутатка Ірина Верещук в етері Євро Авто Сила.

Сьогодні відбулось засідання податкового комітету, де була створена робоча група щодо питань розмитнення "євроблях", до якої увійшла Ірина Верещук.

Коли група звернулася до Міністра фінансів, той повідомив, що перебуває на лікарняному через COVID-19. Прес-служба Міністерства фінансів підтвердила цю інформацію.

На цей період виконання обов'язків Міністра покладено на Першого заступника Міністра фінансів Дениса Улютіна. Водночас, Сергій Марченко в дистанційному режимі на самоізоляції залучений в робочі процеси та керівництво міністерством.

Економічна правда



