У 2020 році обсяг банківського лізингу зменшився навпіл

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За 10 місяців поточного року обсяги банківського фінансового лізингу скоротилися на 50%.

Про це повідомляє Financial Club з посиланням на Асоціацію лізингодавців.

Обсяг лізингових угод з початку року становив 3,8 мільярда гривень, торік - вдвічі більше.

Із загальної вартості цьогоріч 2 мільярди - результат третього кварталу. Це говорить про позитивну динаміку на ринку, адже як портфель банків, так і динаміка надання лізингових послуг зростає.

Послуги фінансового лізингу надавали 15 банків, найбільше серед них - Приватбанк (34% вартості угод усіх банків). Ще 19% - Кредобанк, Таскомбанк - 16%.

Загальна вартість лізингових угод у портфелях банків - понад 10 мільярдів гривень. 10 найбільших банків мають 99% загальної вартості портфелів загалом.

Юридичним особам було надано 79% лізингових угод. Корпоративний сегмент незмінно становить 89%.