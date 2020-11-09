48% інвесторів вважають, що інвестпривабливість України погіршується - опитування

48% опитаних іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, 42% не вбачають суттєвих змін, при цьому тільки 9% бачать покращення.

Про це свідчать результати п'ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital та Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели наприкінці жовтня 2020 року.

"Вперше за п'ять років опитування недовіра до судової системи очолила антирейтинг перешкод для іноземних інвестицій. Широко розповсюджена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце. Ці дві перешкоди є найважливішими як для стратегічних, так і портфельних інвесторів.

Монополізація ринків та захоплення влади олігархами посідає третє місце серед перешкод, хоча стратегічним інвесторам також суттєво перешкоджає обтяжливе та нестабільне законодавство", - йдеться у прес-релізі.

При цьому, і стратегічні, і портфельні інвестори поділяють думку, що ефективна боротьба з корупцією матиме найбільший сприятливий влив на інвестиційний клімат.

Серед інших важливих факторів інвестори назвали перезапуск судової системи та призначення на ключові позиції реформаторів з високою репутацією.

Підкреслюється, що дефолт за державними запозиченнями був названий найбільшою загрозою для інвестиційного клімату.

"Другу та третю позицію посіли відхід від демократичних цінностей та зміна геополітичного курсу. Стратегічні інвестори також вбачають загрозу в занадто м’якій бюджетній та монетарній політиці, яка несе ризи для макроекономічної стабільності.

Портфельні інвестори вважають неспроможність досягти домовленості з МВФ найсуттєвішою загрозою після дефолту", - йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначається, що потенційний повторний локдаун матиме помірний негативний вплив на інвестиційну активність. 47% стратегічних інвесторів, які вже працюють Україні, зазначили, що не змінять свої інвестиційні плани, при цьому 27% знизять або зупинять інвестиції.

Економічна правда