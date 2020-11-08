100 мільйонів доларів для Донбасу створять можливості для малого та середнього бізнесу — Шмигаль

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що 100 мільйонів доларів від Світового банку для Донбасу створять додаткові можливості для малого та середнього бізнесу.

Про це йдеться на його Фейсбук сторінці.

"Це важливі кошти для того, аби створити додаткові можливості для малого та середнього бізнесу, збільшити кількість робочих місць та добробут жителів регіону", - зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.