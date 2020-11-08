МАУ скасувала рейси зі Львова та Харкова в Тель-Авів

Авіакомпанія МАУ оголосила про скасування рейсів зі Львова та Харкова до Тель-Авіва з 8 листопада 2020 року.

Про це передає avianews.com

За повідомленням авіаперевізника, польоти зі Львова припинені до кінця березня 2021 року, а з Харкова до 5 грудня 2020 року.

"Зазначені зміни відбуваються в зв'язку з продовженням карантинних заходів, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширенню COVID-19", - заявили в авіакомпанії.

Видання відзначає, що в МАУ мають намір продовжити польоти з Києва, Одеси, Дніпра в Тель-Авів.

Рейси з Києва буде виконуватися вісім разів в тиждень, з Одеси - два рази на тиждень, Дніпра - один раз в тиждень.

Після планованого відновлення рейсів Харків-Тель-Авів 6 грудня МАУ має намір обслуговувати маршрут один раз в тиждень.

В авіакомпанії не виключають можливості подальшого коригування розкладу при зміні епідеміологічної ситуації в країні.

Нагадуємо:

Україна дозволяє в'їзд пасажирам з Ізраїлю незалежно від громадянства. Самоізоляція по прильоту або здача ПЛР-тесту на коронавірус не потрібні.

В'їзд іноземців в Ізраїль зараз заборонений. Винятком є ​​іноземці, які проживають в Ізраїлі, які перебували у шлюбі з громадянами Ізраїлю, які навчаються, працюють за контрактом.