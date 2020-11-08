Укрзалізниця відкриває продаж квитків з Ужгорода та низки станцій
Неділя, 8 листопада 2020, 15:14
Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 9 листопада буде відкрито продаж квитків з Ужгорода та низки станцій.
Про це йдеться на сайті компанії.
Також у списку станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне,Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка.
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