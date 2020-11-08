Укрзалізниця відкриває продаж квитків з Ужгорода та низки станцій

Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 9 листопада буде відкрито продаж квитків з Ужгорода та низки станцій.

Про це йдеться на сайті компанії.

Також у списку станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне,Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка.