Всі розділи
Укр / Рус

Укрзалізниця відкриває продаж квитків з Ужгорода та низки станцій

Неділя, 8 листопада 2020, 15:14
 

Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 9 листопада буде відкрито продаж квитків з Ужгорода та низки станцій.

Про це йдеться на сайті компанії.

Також у списку станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне,Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укразалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Укрзалізниця має невикористаний потенціал реалізації металобрухту – ЄБА 19 жовтня 2020, 15:10
Збитки "Укрзалізниці" від корупції сягають 1,1 мільярда - НАБУ 28 травня 2020, 14:15
Криклій: Завдання нового голови УЗ — врятувати компанію від можливого технічного дефолту 26 квітня 2020, 14:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!