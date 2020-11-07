У Бердянську прийняли перший танкер зі світлими нафтопродуктами за останні 5 років
У Бердянському морському порту прийняли перший танкер зі світлими нафтопродуктами за останні 5 років.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила Адміністрація морських портів.
"04-06 листопада 2020 року в Бердянському морському порту був прийнятий перший за останні п’ять років танкер з імпортним дизельним паливом.
Судно Aqua Marine прибуло до Бердянського морського порту з турецького порту Ереглі з більш як 3 тис. тонн дизельного палива", - йдеться у пості.
Повідомляється, що розвантаження судна відбулося за 15,5 годин.
Нагадуємо:
Останній танкер у Бердянському морському порту був розвантажений у грудні 2015 року на нафтовому терміналі державної стивідорної компанії ДП "БМТП".
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