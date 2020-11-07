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У Бердянську прийняли перший танкер зі світлими нафтопродуктами за останні 5 років

Субота, 7 листопада 2020, 14:34
 

У Бердянському морському порту прийняли перший танкер зі світлими нафтопродуктами за останні 5 років.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила Адміністрація морських портів.

"04-06 листопада 2020 року в Бердянському морському порту був прийнятий перший за останні п’ять років танкер з імпортним дизельним паливом.

Судно Aqua Marine прибуло до Бердянського морського порту з турецького порту Ереглі з більш як 3 тис. тонн дизельного палива", - йдеться у пості.

Повідомляється, що розвантаження судна відбулося за 15,5 годин.

Нагадуємо:

Останній танкер у Бердянському морському порту був розвантажений у грудні 2015 року на нафтовому терміналі державної стивідорної компанії ДП "БМТП".

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Економічна правда
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