250 доларів за пляшку і не більше двох в одні руки: першу партію текіли Tesla розкупили за кілька годин
Першу партію брендованого текіли Tesla розкупили за кілька годин, напій коштував 250 доларів, а також діяло обмеження не більше двох пляшок в одні руки.
Про це йдеться на сайті компанії.
Повідомляється, що партнером і фактичним виробників напою виступає каліфорнійський бренд Nosotros Tequila.
З опису виходить, що це "ексклюзивна дрібносерійна текіла Аньехо преміум-класу з 100% соку блакитної агави". Зазвичай текіла Аньехо витримується в дубових бочках від одного до трьох років, але у Tesla Tequila витримка становить 15 місяців.
Розмір першої партії напою не повідомляється. Tesla обіцяє відвантажити замовлення покупцям до кінця року. Чи плануються свіжі поставки текіли Tesla і коли, не уточнюється.
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