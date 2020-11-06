Bentley до 2030 року повністю перейде на електромобілі

Виробник люксових авто Bentley вирішив до 2030 року стати повністю електромобільною маркою, припинивши випуск автомоблів із двигунами вніттрішнього згорання.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що стратегія такого переходу має назву Beyond 100.

Передбачається, що Bentley представить перший електромобіль у 2025 році, а до 2026, крім електромобіля, буде випускати виключно гібриди.

"Судячи з усього, 2030 рік обраний не випадково. Саме тоді в Великобританії планується ввести заборону на продаж нових машин з двигунами внутрішнього згоряння. Крім переходу на електромобілі, в Bentley мають намір перебудувати виробництво і використовувати більше перероблених матеріалів.

Крім того, компанія встановить на дахах своїх будинків сонячні панелі і в цілому буде прагнути до використання переважно відновлюваної енергії", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда