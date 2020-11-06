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Українські конструктори показали розвідувально-ударний безпілотник "Сокіл-300"

П'ятниця, 6 листопада 2020, 19:20
 

Державне київське конструкторське бюро "Луч", яке входить до складу Укроборонпрому, презентувало макет розвідувально-ударного безпілотного літального апарату власної розробки "Сокіл-300".

Джерело: КБ "Луч", Укроборонпром

Деталі: Презентація повнорозмірного макета БПЛА відбулася на території Жулянського машинобудівного заводу "Візар" 6 листопада.

"Сокіл-300" — комплекс, призначений для ведення розвідки та нанесення ударів на оперативну та тактичну глибину противника.

Він озброєний керованими ракетами з дальністю ураження до 10 км.

Маса корисного навантаження — 300 кг. Максимальна злітна маса — 1225 кг.

Розмах крила БПЛА — 14 м, а довжина — 8,57 м.

Максимальна швидкість сягає 335 км/год.

Система керування — IHС+ GPS + карта місцевості.

Комплекс оснащений автоматичною лазерною системою посадки та завадозахищеним радіозв‘язком. БПЛА "Сокіл-300" може комплектуватися трьома варіантами двигунів.

Українська правда

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