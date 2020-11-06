Податкова запустила сервіс для відстеження оплати податків в Telegram і Viber

Державна податкова служба запустила електронний сервіс - "InfoTAX", через месенджери Telegram та Viber платники податків, зокрема, мають можливість отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом та про результати обробки документів.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

Також через зазначені месенджери можна отримувати інформацію про реєстраційні та облікові дані та про строки подання звітності і сплати податків.

Зазначається, що наступний етап сервісу запровадять з січня 2021 року, він надаватиме такі можливості:

передзаповнення звітності для платників єдиного податку;

перехід до сплати податків у "два кліки",

оповіщення про виникнення податкового боргу, а також про можливість виникнення податкового боргу у разі несвоєчасної сплати.

"Для доступу до сервісу необхідно у відповідному месенджері (наприклад, Telegram) знайти InfoTAX, в якому перейти за посиланням до Електронного кабінету для ідентифікації та завершення налаштування нового сервісу", - пояснили у Податковій.

Економічна правда