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У жовтні автовиробництво в Україні упало майже на чверть – асоціація

П'ятниця, 6 листопада 2020, 16:20
 

У жовтні на українських заводах зібрали 687 одиниць автотранспортних засобів - випуск автотранспорту порівняно з результатом річної давнини знизився майже на чверть.

Про це свідчать дані асоціації автовиробників України "Укравтопром".

"Найбільше у минулому місяці було виготовлено легкових автомобілів. Жовтневий результат в цьому сегменті українського автопрому склав 606 авто, що на 24% менше, ніж роком раніше. З цієї кількості 428 автомобілів було зібрано на Єврокарі, а 178 машин випустив ЗАЗ", - йдеться у повідомленні.

При цьому, випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) скоротився на 87% до 4 штук (всі виготовлені на заводі "Черкаський автобус"). 

Виробництво автобусів упало на 5% - протягом місяця на 5 підприємствах виготовили 77 автобусів.

"Більше за інших, як і роком раніше, виготовив автобусів "Черкаський автобус" - 29 шт. Чернігівський автозавод закінчив місяць з показником 22 автобуса. На Богдані відзвітували про випуск 12 одиниць. Ще 10 автобусів вироблено на ЗАЗі та 4 шт. зібрав Часівоярський завод.

Всього з початку 2020 року в Україні було випущено 3791 одиниць автотранспортних засобів, що на 39% менше, ніж за десять місяців минулого року. 

Економічна правда

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