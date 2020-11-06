Новостворене міністерство промисловості оголосило закупівлю автівок для керівництва

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, якому тільки у вересні погодили положення про діяльність, оголосило тендер на закупівлю трьох авто очікуваною вартістю 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на оголошення в системі Prozorro.

Моделі авто не уточнюються. Але в оголошенні зазначається, що один легковий автомобіль має бути "для члена Кабінету міністрів". Та ще два для "обслуговування державного секретаря міністерства і заступників керівника центрального органу виконавчої влади".

Серед особливих вимог до авто: чорний колір, автоматичний коректор кута нахилу передніх фар, боковий хромований молдинг віконної лінії, 2-3 зонний клімат-контроль, мультифункціональне кермо, мультифункціональний задній центральний підлокітник та інше.

Окрім автівок, Мінстратегпром також оголосив тендер на закупівлю персональних комп’ютерів на суму понад 2,4 млн грн.

Раніше StateWatch повідомила, що економічний комітет ВРУ запропонував додатково виділити Мінстратегпрому 5 млрд на розвиток промисловості наступного року.

До того, у Мінстратегпромі пояснили, що вони створені для "турботи держави" за оборонкою.

Економічна правда