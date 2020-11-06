Альянс компаній закликає відмовитися від вугілля, щоб зменшити температуру на планеті

Група найбільших страхових компаній і пенсійних фондів з оборотом 5 трильйонів доларів закликає компанії до відмови від енергетичного вугілля.

Про це пише Reuters.

Зокрема, компанії закликають не фінансувати, не страхувати, не будувати, не виробляти або не планувати нові вугільні електростанції.

Альянс власників активів Net-Zero, до складу якого входить німецький страховик Allianz, недавно прийняв зобов'язання встановити більш жорсткі обмеження на викиди вуглецю для компаній зі свого портфеля.

Для виконання умов Паризької угоди про зміну клімату, яка спрямована на обмеження глобального потепління на 1,5 градуси Цельсія вище доіндустріальних норм до 2050 року, розвинені країни повинні поступово відмовитися від більшої частини енергетичного вугілля до 2030 року, а до 2040 року - повністю відмовитися від нього.

У звіті альянс вказав, що всі компанії, що належать групі, повинні розробити свої власні плани щодо відмови від енергетичного вугілля.

"Якщо не вдасться домогтися в довгостроковій перспективі скорочення вуглецевого сліду, членам групи загрожує поділ і, в кінцевому підсумку, продаж", - сказав Гюнтер Таллінгер, член правління з управління інвестиціями, навколишнього середовища, соціальних питань та управління Allianz.

Крім перерахованих вище заходів, також слід негайно скасувати всі нові проєкти з видобутку енергетичного вугілля, які знаходяться на етапі підготовки до будівництва, включаючи вугільні шахти і відповідну інфраструктуру.