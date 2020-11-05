Рада ратифікувала Угоду про міжнародні автоперевезення з Чорногорією

Верховна Рада на засіданні 5 листопада прийняла законопроєкт № 0059, який передбачає ратифікацію угоди між Кабміном та урядом Чорногорії про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що документ підтримали 286 нардепів.

"Чорногорія - одна з останніх європейських країн, з якою досі не врегульовані правила міжнародних автомобільних перевезень. Ця угода вкрай необхідна для створення належної договірно-правової основи співпраці у сфері міжнародних автомобільних перевезень між нашими країнами.

Її ратифікація сприятиме розвитку українсько-чорногорських відносин у галузі транспорту, зокрема їх подальшої лібералізації, а також покращенню двосторонніх відносин між державами", - заявив під час виступу у Верховній Раді міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Угода, зокрема, регулює здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автотранспортними засобами:

між територіями України та Чорногорії;

транзитом через їх території та до/з третіх держав на основі дозволів, що видаються уповноваженими органами країн.

Економічна правда