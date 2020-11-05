ЄБРР виділить 65 мільйонів євро кредиту на дорожню інфраструктуру у 2021 році

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит на два проєкти дорожньої інфраструктури на Херсонщині та Дніпропетровщині загальною сумою у 65 мільйонів євро.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

З цих коштів 21 мільйон євро спрямовано на будівництво мостового переходу через залізницю для з'єднання двох районів міста Херсона. Ще 40 мільйонів євро використають на реконструкцію 95,3 кілометра автодоріг на Дніпропетровщині (Т-04-10 "Дніпро - Магдалинівка – Котовка" та Т-04-29 "Станція Верхньодніпровськ - Верхівцеве – Божедарівка").

Затвердження проєктів очікують у березні 2021 року. Вони виступлять пілотними у напрямку фінансування ЄБРР дорожньої інфраструктури обласного рівня в Україні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що реалізація першого проєкту із електрифікації залізничної ділянки Долинська – Миколаїв за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку розпочнеться в 2021 році.

Економічна правда





