Українці почали обмежувати себе у пересуваннях через пандемію – дослідження

Ельдар Сарахман

Населення України за останній тиждень скоротило пересування автомобілями або пішки на 4%. За останній місяць падіння становило 14%.

Про це йдеться у дослідженні Центру економічної стратегії.

В рамках дослідження використали дані щодо вартості оренди житла, мобільності громадян, пошуку роботи і вакансії, оплати терміналами Приватбанку і Приват24, а також споживання електроенергії.

Згідно з даними, що збирають Apple та Google, пересування машиною або пішки скорочується практично щодня. За останній тиждень падіння становило близько 4%, за місяць — близько 14%.

Робочі місця теж стали відвідувати рідше — падіння становить 8% за місяць. Аналітики вважають, що тут можуть мати місце декілька факторів — сезонне скорочення активності після вересня, нові карантинні заходи та зменшення пересування громадян як прояв обережності.

Станом на 27 жовтня ринок праці дещо охолодився після активного вересня. За місяць щотижневе надходження нових вакансій впало на 8%, а нових резюме стали публікувати на 4% менше порівняно з кінцем вересня. Найбільше падіння нових вакансій у сфері ресторанного та готельного бізнесу, а також у сфері обслуговування.

Споживання електрики скориговане на температуру трохи зросло за останній тиждень (+3%), хоча впродовж жовтня споживання було стабільним. Ще з кінця вересня споживання перебуває на рівні 2019 року, що може свідчити про відновлення економіки після карантину.

Загалом з періоду найжорсткіших карантинних обмежень рівень використання електрики зріс на 23%. Ці дані уже скориговані на температуру повітря, тому цей фактор виключений.

"Платіжна активність населення стабільна. Користування Приват24 та POS-терміналами зараз перебуває в горизонтальному коридорі. Початок жовтня був піком активності і за місяць кількість операцій через Приват24 впала на 11%. Проте за користуванням фізичними POS-терміналами у торгових точках ми не бачимо негативних трендів", - йдеться у результатах дослідження.

Дані для трекера надали компанії Google, Apple, Work.ua, Rabota.ua, ЛУН, Укренерго, Dragon Capital та Приватбанк.

Економічна правда