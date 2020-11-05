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Регулятор підвищив тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 30%

Четвер, 5 листопада 2020, 10:10
 

Тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з грудня 2020 року буде підвищений на 30% і становитиме 312,76 гривні за МВт-год.

Таке рішення затвердила Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повідомляє пресслужба "Укренерго".

З 1 серпня діяв тариф на передачу в розмірі 240,23 грн/МВт-год.

"Затверджений Регулятором тариф на грудень 2020 року є мінімально можливим, оскільки покриває тільки ті витрати, які компанія вже понесла за фактом. Це перш за все відрахування до держбюджету за 2019 рік і компенсація витрат постачальникам універсальних послуг на сплату "зеленого" тарифу приватним домогосподарствам", - йдеться в релізі "Укренерго".

У компанії нагадали, що "Укренерго" пропонує зафіксувати в структурі тарифу на передачу ліміт коштів, які компанія може платити для компенсації витрат держпідприємству "Гарантований покупець" і постачальникам універсальних послуг на "зелений" тариф у 2021 році.

"Такі заходи дозволять зменшити навантаження на учасників ринку, які сплачують цей тариф, а також запобігти погіршенню фінансового стану системного оператора", - підкреслюється в повідомленні.

В "Укренерго" заявляють, що відсутність в структурі тарифу на передачу достатнього обсягу коштів для фінансування "зеленого" тарифу стало основною причиною негативного фінансового результату компанії за підсумками 9 місяців 2020 року.

За 9 місяців збиток компанії перевищив 28 млрд грн.

У вересні "Укренерго" направила до НКРЕКП розрахунки, згідно з якими тариф на передачу повинен був вирости до 640,48 грн/МВт-год, проти чого виступили споживачі та учасники ринку електроенергії.

Економічна правда

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Укренерго тарифи електроенергія НКРЕ Зелений тариф

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