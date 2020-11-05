Литва закликала зупинити запуск Білоруської атомної електростанції

Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск "небезпечної Білоруської атомної електростанції", яка розташована біля литовського кордону.

Джерело: МЗС Литви

Дослівно: "Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі або Литви, а й для всієї Європи. Ми наполегливо рекомендуємо Білорусі призупинити запуск АЕС до тих пір, поки не будуть виконані найвищі стандарти ядерної безпеки та екологічні вимоги".

Довідка: Першу в Білорусі АЕС будують із 2011 року за 18 км від білоруського міста Островець і за 50 км від литовської столиці Вільнюс. Основний партнер Білорусі в проекті – російська компанія "Атомстройекспорт", субпостачальниками виступають білоруські виробничі організації.

За радянських часів, у 1983 році, біля Мінська почали будувати АТЕЦ, але після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році від цієї ідеї відмовилися під тиском громадськості. В Руденську побудували зрештою ТЕЦ,

Будівництво АЕС поблизу Островця й Вільнюса не задовольняє Литву.

Що передувало: Після довгих переговорів Литві, Латвії та Естонії, які раніше домовилися про бойкот електроенергії з Білорусі після запуску там білоруської атомної електростанції, вдалося виробити загальну методику з торгівлі електроенергією.

Українська правда