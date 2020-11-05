В Україні електрифікують залізницю в напрямку великого портового кластеру

Реалізація першого проєкту із електрифікації залізничної ділянки Долинська – Миколаїв за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку розпочнеться в 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Кредитна угода з ЄБРР на суму 150 млн євро за проєктом електрифікації залізниці Долинська – Миколаїв – Колосівка була ратифікована в грудні минулого року. Європейський інвестиційний банк співфінансує цей проєкт ще на суму 150 млн євро", - повідомляють у мінфіні.

Наразі проходить тендерна процедура. Наступного року розпочнуться роботи з електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв загальною протяжністю 148 кілометрів.

"Реалізація цього проєкту підвищить пропускну спроможність залізниці в напрямку Миколаївського портового кластеру, який є одним із найбільших в Україні та щорічно обробляє понад 25 мільйонів тон вантажів", - заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Зазначається, що електрифікація цієї ділянки також дозволить запустити швидкісні електропоїзди "Інтерсіті+" сполученням Київ – Миколаїв, з тривалістю поїздки близько 5 годин.

"Реалізація цього проєкту також суттєво покращить екологічну ситуації в Миколаєві, оскільки в результаті переходу з дизельних на електричні поїзди буде істотно знижено рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу", - додав Кава.

Також до кінця цього року Укрзалізниця повинна визначитися із електрифікацією лінії Колосівка-Миколаїв, протяжністю 105 км, яка також може бути профінансована за кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ.

Економічна правда