Частка НБУ у підкріпленні банків готівкою зменшилась на 90% з 2016 року

НБУ, flickr

Після переходу на делеговану модель організації частка готівки Нацбанку у підкріпленні банків скоротилася до 11%.

Про це повідомляється на офіційній сторінці регулятора.

Делегована модель організації готівкового обігу передбачає передачу частини готівки Нацбанку делегованим банкам. Це допомагає забезпечити готівкою регіони.

До 2016 році в Україні діяла частково контрольована модель. За неї підкріплення операційних кас банків відбувалося повністю за рахунок НБУ. Регулятор також приймав усю готівку від банків, натомість у 2019 році частка становила вже 67%.

У центробанку стверджують, що скорочення стало результатом розширення діяльності уповноважених банків та розвитком СІТ-компаній (Cash-in-transit - компанії, що надають послуги інкасації та з 2019 року можуть зберігати та обробляти готівку - ЕП).

За словами директора Департаменту грошового обігу, уповноважені банки наразі покривають усі 24 області України.

Економічна правда





